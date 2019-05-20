Мел Би из Spice Girls попала в больницу из-за полной потери зрения

Участница британской группы Spice Girls Мелани Браун, известная как Мел Би и Scary Spice, попала в больницу из-за полной потери зрения.

Певица не видит левым глазом после лазерной операции, а на днях у неё начались проблемы и с правым.

Артистка приехала в офтальмологический госпиталь в Лондоне с повязкой на глазах и заявила, что ничего не видит, сообщает The Sun. Врачам удалось восстановить зрение Мел Би, после чего та поспешила покинуть медучреждение, несмотря на предписания медиков.

Напомним, в декабре 2018 года Браун перенесла операцию — у неё была повреждена рука и сломаны два ребра.

Ранее сообщалось о воссоединении Spice Girls. Судя по фотографиям в анонсе, коллектив будет выступать без Виктории Бекхэм. Однако Мелани Браун говорила, что они вернут участницу в группу. Билеты на концерт"перчинок" были проданы молниеносно.

Life.ru