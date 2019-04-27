Мексика направила США претензии по поводу ситуации на границе

Мексика направила в пятницу в посольство США официальную ноту с выражением обеспокоенности ситуацией в ряде пограничных пунктов, что оказывает негативное влияние на двустороннюю торговлю, рынок рабочей силы и потребителей в обеих странах, говорится в коммюнике МИД страны.

"В течение апреля мексиканские и американские компании столкнулись с экономическими препятствиями, вызванными задержками в таможенных процедурах", - говорится в сообщении.

В связи с этим МИД Мексики отметил важность немедленного ускорения транзита товаров и перехода людей, а также углубления взаимного сотрудничества для обеспечения эффективности и безопасности общей границы. С этой целью ведомство просит США о скорейшем проведении заседания двустороннего исполнительного комитета по управлению границами в XXI веке.

Также МИД Мексики подчеркнул заинтересованность страны в поддержании хороших двусторонних отношений, основанных на взаимном доверии и уважении.

За первые два месяца 2019 года Мексика впервые в истории стала главным торговым партнером США. Объем экспорта и импорта между двумя странами составил 97,418 миллиарда долларов. Ежедневно через границу проходит товаров более чем на 1 миллиард долларов, что составляет 80% товарооборота между Мексикой и США.

В начале апреля президент США Дональд Трамп подтвердил свое намерение полностью или частично закрыть границу с Мексикой, если та не справится с потоком нелегальных мигрантов в США со своей стороны. При этом Трамп признал, что закрытие границ негативно повлияет на экономику США.

Ria.ru