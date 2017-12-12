Мехрибан Алиева встретилась с заместителем генерального секретаря Международного бюро выставок - ФОТО

12 декабря Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева встретилась с заместителем генерального секретаря Международного бюро выставок Димитрием Керкентзесом.

Первый вице-президент Азербайджана напомнила, что в ноябре в Париже был устроен прием по случаю выдвижения Баку в качестве города-кандидата на проведение Всемирной выставки «Ехро 2025», а также то, что в рамках 162-й Ассамблеи Международного бюро выставок делегация Азербайджана провела презентацию «Баку Ехро 2025». Мехрибан Алиева с удовлетворением отметила, что за последние годы наша страна плодотворно сотрудничает с Международным бюро выставок.

Отметив, что Азербайджан успешно участвовал в международных выставках, Мехрибан Алиева особо подчеркнула поддержку заместителя генерального секретаря Международного бюро выставок Димитрия Керкентзеса в проведении этих выставок.

Напомнив, что Баку выдвинул кандидатуру на проведение «Ехро-2025», Первый вице-президент Азербайджана отметила богатый опыт нашей страны в этой области.

Было отмечено, что за последние годы Баку успешно провел несколько международных мероприятий.

«Проведение на высоком уровне этих мероприятий свидетельствует о том, что, если наша страна будет избрана как место для проведения «Ехро-2025», это мероприятие также запомнится подготовкой на высоком уровне», - сказала Мехрибан Алиева, подчеркнув, что инициатива проведения в Баку «Ехро-2025» поддерживается и государственными структурами, и правительством, и обществом.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева отметила, что тема, предложенная нашей страной для выставки «Развивая человеческий капитал, построим более прекрасное будущее», является актуальной для всего мира.

Отметив, что Димитрий Керкентзес второй раз посещает Азербайджан, Мехрибан Алиева выразила уверенность в том, что его предложения и рекомендации, связанные с выставкой «Ехро-2025», будут очень полезными для нашей страны.

Было доведено до внимания, что в предстоящем году нашу страну ждет очередной этап – она примет оценивающую миссию и представит информацию о проделанной работе. С этой точки зрения, визит заместителя генерального секретаря Международного бюро выставок в нашу страну имеет большое значение.

Димитрий Керкентзес выразил удовлетворение визитом в нашу страну. Он отметил, что поддержка Азербайджанского государства, в том числе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой мероприятий, связанных с выдвижением кандидатуры Баку на проведение «Ехро-2025», демонстрирует, что Азербайджан придает особое значение этому проекту.

АЗЕРТАДЖ