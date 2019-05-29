1news.az
Xроника
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Мехрибан Алиева встретилась с руководителем компании Rothschild Global Financial Advisory - ФОТО

Сегодня в 18:25 ~ 1 минута на чтение 149
Мехрибан Алиева встретилась с руководителем компании Rothschild Global Financial Advisory - ФОТО

29 мая Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретились с руководителем компании Rothschild Global Financial Advisory Дэвидом де Ротшильдом.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева отметила, что рада видеть в Баку руководителя компании Rothschild Global Financial Advisory Дэвида де Ротшильда.

Напомним, что во время встречи с Дэвидом де Ротшильдом в рамках визита в Париж в марте этого года Мехрибан Алиева пригласила его в Баку. В ходе этого визита было подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве между Центральным банком Азербайджана и компанией Rothschild Global Financial Advisory.

Руководитель компании Rothschild Global Financial Advisory Дэвид де Ротшильд отметил, что рад этой встрече, сказал, что деятельность Ротшильдов в Азербайджане имеет исторические корни.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о сотрудничестве.

АЗЕРТАДЖ

Telegram WhatsApp

149

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Xроника

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net