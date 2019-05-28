Мехрибан Алиева: Короткая, но и яркая судьба АДР оставила глубокий след в нашем национальном самосознании

Независимость, суверенитет, возможность самим определять свою судьбу являются главным условием для развития нашей Родины.

Сегодня мы встречаем День Республики в сильном и независимом Азербайджане.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в поздравлении Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой нашему народу по случаю 28 Мая – Дня Республики.

В поздравлении говорится: «Дорогие соотечественники, поздравляю вас с Днем Республики. В этот день 101 год назад была провозглашена Азербайджанская Демократическая Республика – первая демократическая республика в мусульманском мире. Идеи азербайджанской государственности, имеющие многовековую историю, возродились в новой, прогрессивной форме. Короткая, но и яркая судьба Азербайджанской Демократической Республики оставила глубокий след в нашем национальном самосознании. Ее идеи, ее наследие составили исторический и духовный фундамент нашей современной государственности. Независимость, суверенитет, возможность самим определять свою судьбу - главное условие для развития нашей Родины. Сегодня мы встречаем День Республики в сильном и современном Азербайджане. Желаю всем вам счастья, добра и любви, а нашей Родине – благополучия, процветания, мира и прогресса».

1news.az