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Мехрибан Алиева: Италия является крупнейшим торговым партнером Азербайджана – ФОТО

25 Сентября, 2018 в 23:32 ~ 12 минут на чтение 280
Мехрибан Алиева: Италия является крупнейшим торговым партнером Азербайджана – ФОТО

25 сентября в Риме во дворце Джустиниани состоялась конференция под названием «100-летие создания Азербайджанской Демократической Республики и отношения стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Итальянской Республикой».

В открытии конференции принимали участие Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева и председатель Сената Итальянской Республики Мария Элизабетта Альберти Казеллати.

Открывая конференцию, руководитель межпарламентской группы дружбы Италия-Азербайджан в Сенате Италии Россана Болди отметила значение мероприятия, посвященного 100-летию Азербайджанской Демократической Республики. Она подчеркнула развитие итальяно-азербайджанских связей на высоком уровне и констатировала значение двустороннего стратегического сотрудничества. Коснувшись развития связей между двумя странами во всех сферах, Россана Болди особо отметила роль Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в развитии итальяно-азербайджанских отношений. Она подчеркнула, что проекты, реализуемые Фондом Гейдара Алиева в Италии представляют значение с точки зрения охраны культурного наследия этой страны.

Председатель Сената Итальянской Республики Мария Элизабетта Альберти Казеллати, констатировав значение проведения в Италии столь важной конференции, сказала: «Для нас высокая честь проведение в Италии 100-летнего юбилея Азербайджанской Демократической Республики. Мы придаем огромное значение проведению здесь данного мероприятия, так как в этом здании была подписана Конституция Италии. В этом году мы отмечаем 70-летие подписания Конституции».

Отметив, что 100 лет назад в парламенте Азербайджанской Республики впервые были проведены выборы, при этом женщинам предоставлено полное избирательное право, председатель Сената подчеркнула, что это явилось важным шагом в истории региона. Кроме того, в парламенте Азербайджана были представлены многие национальности, что оставило важный след в истории страны в столь сложный период.

Коснувшись азербайджано-итальянских связей, Мария Элизабетта Альберти Казеллати подчеркнула, что отношения между нашими странами имеют давнюю историю.

Говоря о проектах, реализуемых Фондом Гейдара Алиева в связи с реставрацией историко-культурных памятников, представляющих для Италии особое значение, председатель Сената выразила Первому вице-президенту Азербайджана, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой признательность за роль в развитии культурных связей между двумя странами.

Констатировав, что павильон Азербайджана на международной выставке «Милан Ехро 2015» был одним из наиболее посещаемых павильонов, получивших высокую оценку, Мария Элизабетта Альберти Казеллати сказала: «Сегодня Азербайджан, как одна из кавказских стран, играет огромную роль в жизни средиземноморских стран как в политическом, так и экономическом отношении. Италия является одной из первых стран, импортирующих энергию из Азербайджана. Сегодня Италия играет очень важную роль в диверсификации экономики Азербайджана, в особенности, придает импульс развитию нефтяной промышленности».

Председатель Сената выразила уверенность в дальнейшем расширении деятельности итальянских компаний в Азербайджане. Коснувшись роли Азербайджана в энергетической безопасности Европы, Мария Элизабетта Альберти Казеллати отметила, что сегодня между молодежью двух стран также формируются прекрасные отношения, постепенно углубляются связи университетов и других культурных центров.

Говоря о значении укрепления связей между странами и народами для обеспечения безопасности в период, когда процветают терроризм и экстремизм, Мария Элизабетта Альберти Казеллати особо подчеркнула роль Азербайджана, являющегося мостом между Западом и Востоком, важным партнером Европейского Союза, историческим другом Италии, в этом направлении.

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева выступила на конференции.

Выступление Первого вице-президента Мехрибан Алиевой:

-Уважаемая председатель Сената Итальянской Республики, госпожа Казеллати. 

Уважаемые участники мероприятия, дамы и господа, дорогие друзья.

Сердечно приветствую всех вас. В первую очередь, госпожа председатель, хочу выразить Вам глубокую признательность за оказанную нам поддержку в проведении в Сенате Италии мероприятия, посвященного Азербайджану.

Нынешняя конференция посвящена очень важному событию в судьбе нашей страны. 100 лет назад была создана первая в мусульманском мире демократическая республика – Азербайджанская Демократическая Республика. Она просуществовала всего лишь два года. Мы гордимся тем, что еще в начале ХХ столетия азербайджанский народ, опираясь на идеи прогресса и свободы, обрел независимость. В короткий срок Азербайджанская Демократическая Республика предприняла очень важные для нашей страны шаги. В Азербайджане стали формироваться демократические институты, стал функционировать многонациональный парламент, было принято более 200 очень важных для страны законов, в том числе азербайджанским женщинам предоставлено избирательное право. Была открыта первая светская школа для мусульманских девушек, учрежден государственный флаг Азербайджана, создана наша национальная армия. К сожалению, молодая республика просуществовала лишь 23 месяца. Столкнувшись с серьезными геополитическими проблемами, наша страна утратила независимость.

В 1991 году Азербайджан восстановил свою независимость, азербайджанский народ стал хозяином своей страны и своей судьбы. Азербайджанская Демократическая Республика заложила фундамент основ государственности нашей страны. Сегодня Азербайджанское государство и азербайджанский народ с большим уважением относятся к памяти основателей Азербайджанской Демократической Республики, в нашей стране и в странах-партнерах Азербайджана проводятся мероприятия, посвященные 100-летнему юбилею.

После восстановления Азербайджаном независимости итальяно-азербайджанские связи успешно развиваются. Функционируют межпарламентские группы дружбы, межправительственная комиссия. В 2014 году была принята совместная Декларация о стратегическом партнерстве между Италией и Азербайджаном. На высоком уровне развивается политический диалог, Президент Азербайджанской Республики неоднократно посещал Италию с официальным визитом. В июле этого года Президент Итальянской Республики господин Маттарелла посетил с визитом Азербайджан. Это – историческое событие, так как впервые в истории итальяно-азербайджанских связей глава государства Итальянской Республики побывал с визитом в нашей стране. Визит был весьма успешным, и я уверена, что внес вклад в укрепление наших двусторонних связей.

Во время визита в нашу страну господин Президент Маттарелла наградил меня орденом Кавалера Большого Креста. Это - высокая честь для меня, и, пользуясь случаем, хочу еще раз выразить господину Президенту глубокую признательность.

Наши экономические связи демонстрируют прекрасную позитивную динамику. Италия является крупнейшим торговым партнером Азербайджана. В Азербайджане функционируют 95 итальянских компаний. Они сотрудничают как с частным сектором, так и с государственными структурами в различных областях, налажено успешное взаимодействие в области обслуживания, торговли, транспорта, сельского хозяйства, виноделия и других сферах.

В июле этого года в рамках проекта SOCAR Polimer в Сумгайыте с участием президентов Азербайджана и Италии состоялось открытие полипропиленового завода. Подрядчиком строительства данного завода является итальянская компания Maire Tecnimont. В феврале этого года между компанией Maire Tecnimont и Государственной нефтяной компанией Азербайджана был подписан договор о модернизации и реконструкции Бакинского нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева. Общая стоимость только этих проектов составляет 2,5 миллиарда долларов. Доля компании Maire Tecnimont в данных проектах – 1,3 миллиарда долларов. Эти цифры свидетельствуют, с одной стороны, о масштабах экономических связей между Азербайджаном и Италией, а с другой, - динамике и масштабах экономического развития в нашей стране.

За последние 15 лет экономика в Азербайджане увеличилась в 3,2 раза. В страну вложены инвестиции в размере 250 миллиардов долларов. Примерно, половина данных инвестиций ввезена в нашу страну иностранными инвесторами. Внешний долг Азербайджана составляет лишь 20 процентов валового внутреннего продукта. Мы проводим политику социальной направленности. В последние годы уровень безработицы в нашей стране резко упал и составляет лишь 5 процентов. Бедность сократилась примерно с 50 процентов до 5,4 процента. Давосский всемирный экономический форум удостоил экономику Азербайджана 35-го места по конкурентоспособности. Согласно Индексу инклюзивного развития Азербайджан занимает 3-е место среди развивающихся стран. Все эти показатели свидетельствуют о том, что в Азербайджане сложилась стабильная обстановка как в экономическом, так и в политическом отношении, есть прекрасная среда для инвестиций. Мы приглашаем в нашу страну итальянские компании, для использования имеющихся условий открыты все двери.

Азербайджан является ведущим государством региона. Все крупномасштабные проекты реализуются по инициативе и с участием Азербайджана. В октябре минувшего года состоялось официальное открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, и железная дорога была введена в эксплуатацию. Это – кратчайший путь, связывающий Европу с Азией.

Наша страна вносит вклад в энергетическую безопасность Европы. Азербайджан вместе со странами-партнерами успешно реализует проект «Южный газовый коридор». В мае этого года в Баку состоялось официальное открытие проекта. Открытие трубопровода TANAP, составляющего большую часть проекта, состоялось в июне этого года в турецком городе Эскишехир. Проект общей стоимостью 40 миллиардов долларов будет транспортировать азербайджанский газ в Европу.

Азербайджан является миролюбивой страной, обладающей древней цивилизацией, древней культурой и историей. В нашей стране никогда не было и нет каких-бы то ни было противостояний на религиозной или национальной почве. Представители различных религий, культур, национальностей веками жили в Азербайджане в условиях мира и взаимного уважения. Неслучайно, Азербайджан и сегодня известен в мире как один из центров мультикультурализма. В нашей стране регулярно проводятся международные форумы, посвященные мультикультурализму, форум по межкультурному диалогу. Эта инициатива Азербайджана получает высокую поддержку и оценку со стороны таких влиятельных международных организаций, как ООН, ЮНЕСКО, ИСЕСКО. В 2008 году в Баку состоялась встреча министров культуры стран-участниц Совета Европы и Организации исламского сотрудничества. Эта инициатива была названа «Бакинским процессом». В этом году «Бакинский процесс» отмечает 10-летие. Он продолжается и служит налаживанию плодотворного диалога между нациями и народами.

Азербайджан - миролюбивая страна. Мы выстраиваем нашу политику с соседями и другими государствами на основе взаимных интересов и взаимного уважения. Но должна с сожалением отметить, что вот уже более 25 лет азербайджанский народ страдает от захватнической политики Армении. В результате этой политики 20 процентов признанной на международном уровне территории нашей страны находится под оккупацией, 1 миллион наших соотечественников живут в положении беженцев и вынужденных переселенцев. Только в результате Ходжалинской трагедии в одну ночь были зверски убиты более 600 невинных людей, в том числе женщин, детей, стариков. Более тысячи человек пропали без вести. Четырнадцать стран официально признали Ходжалинскую трагедию как геноцид. Принятые Советом Безопасности ООН 4 резолюции требуют безотлагательного и безоговорочного вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий. Однако Армения, грубо нарушая нормы международного права, продолжает захватническую политику. Хочу еще раз отметить, что Азербайджан – миролюбивая страна, мы ведем переговоры. Считаем, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован на основе норм международного права, территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена, Нагорный Карабах и прилегающие к нему 7 районов должны быть освобождены от оккупации, все беженцы и вынужденные переселенцы должны вернуться к родным очагам. Надеюсь, что Италия, как действующий председатель ОБСЕ сыграет большую роль в урегулировании конфликта.

Дорогие друзья, хочу еще раз отметить, что очень рада вновь находиться в вашем замечательном городе – Риме. С чувством глубокого удовлетворения хочу отметить, что наши связи – политические, экономические и гуманитарные связи развиваются на высоком уровне. Хочется в особенности отметить связи с гуманитарной сфере. Госпожа председатель сказала об этом, считаю, что именно гуманитарная сфера, наука, культура, образование еще больше сближают людей и народы, создают более дружественную обстановку, и мы добились больших успехов в этих сферах. С чувством глубокого удовлетворения хочу еще раз отметить, что итальяно-азербайджанские отношения развиваются с позитивной динамикой. Уверена, что дружественные отношения между нашими народами будут укрепляться и впредь.

Хочу еще раз выразить всем вам глубокую признательность за участие в нынешнем мероприятии, за гостеприимство. Большое спасибо.

Х Х Х

Затем конференция продолжила работу в панельных заседаниях. В выступлениях особо отмечалось значение мероприятия. Подробно говорилось о прогрессивных шагах, предпринятых в короткое время Азербайджанской Демократической Республикой. Было отмечено, что Азербайджанская Демократическая Республика сыграла важную роль в формировании традиций государственности в нашей стране. В парламенте Азербайджана, сформированном сто лет назад, были представлены различные национальности, что получило оценку как важный шаг.

В выступлениях говорилось о развитии итальяно-азербайджанских связей в различных областях. Была особо подчеркнута роль Азербайджана в энергетической безопасности Европы. Отмечен вклад Фонда Гейдара Алиева в развитие двусторонних отношений.

В заключение был показан короткометражный фильм об Азербайджанской Демократической Республике.

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