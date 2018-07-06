Мехрибан Алиева: Группы SABAH подготовили грамотные, умелые, а главное – отвечающие требованиям рынка труда кадры

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева обратилась к участникам церемонии «Выпускник SABAH 2018».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в обращении говорится:

«Дорогие выпускники групп SABAH,

Сердечно поздравляю вас с завершением высшего образования. Сегодня вы, оставив позади учебу, являющуюся основным этапом вашего индивидуального развития, вступаете в еще более важный этап своей жизни – профессиональное развитие. Применяя уже в реальности все, чему научились до сих пор, вы увидите плоды этого. Создав в высших учебных заведениях новую, совершенно иную академическую среду, группы SABAH подготовили грамотные, умелые, а главное – отвечающие требованиям рынка труда кадры. Стать выпускником, пользуясь созданными условиями, - это успех, который сыграет исключительную роль в вашем профессиональном развитии. Уверена, что каждый из вас, правильно используя эти возможности, будет заниматься профессиональной деятельностью, о которой мечтал.

Дорогие друзья,

С уверенностью могу сказать, что образование, являясь стратегической и приоритетной сферой, постоянно находится в центре внимания нашего государства. На основании подписанной в 2013 году господином Президентом Ильхамом Алиевым «Государственной стратегии развития образования в Азербайджанской Республике» в нашей стране осуществлен ряд коренных реформ в области образования, и этот процесс продолжается и сегодня. Одна из наших основных целей заключается в повышении качества обучения в университетах и подготовке выпускников, отвечающих требованиям глобального рынка труда. Основываясь на идее «Образование – будущее нации», мы под началом руководства страны добились в последние годы ряда высоких показателей в области образования. Сегодня грамотность в Азербайджане обеспечена, можно сказать, на 100 процентов. Такая обстановка создает прежде всего для вас – молодежи- большие возможности. Естественно, в последние годы наша страна развивается по всем направлениям. Как сказал господин Президент Ильхам Алиев, мы должны добиться устойчивости этого развития. Для этого, конечно, молодежь должна обладать знаниями. Эта мысль, несомненно, определяет наши взгляды и цели на будущее.

Дорогая молодежь,

Успехи, достигнутые нашей страной в сфере образования, отнюдь не случайны. С первых лет истории нашей государственности образованию в Азербайджане уделяется особое внимание. В нынешнем году, богатом на знаменательные даты, мы отмечаем 100-летие образования Азербайджанской Демократической Республики. Демократическая Республика, которой принадлежит неоценимая роль в построении нашей государственности, формировании национальной идентичности и национальных интересов, добилась бесчисленных успехов, которыми мы гордимся по сей день. Считаю, что одним их самых крупных достижения Демократической Республики за непродолжительный период стали именно новшества в области образования. Были предприняты такие важные шаги, как начало преподавания на азербайджанском языке, создание первого университета и поддержка обучения молодежи за рубежом. Но отныне мы должны вместе стремиться к сохранению наших успехов и повышению их на новые высоты. Добиться этого без каждого отдельно взятого гражданина Азербайджана, в особенности, вас – молодежи невозможно.

Дорогие выпускники!

Хочу выразить особую признательность вашим преподавателям и родителям, сыгравшим исключительную роль в сегодняшнем успехе. Вместе с нами они испытывают чувство гордости в этот знаменательный день. Верю, что, правильно используя полученные знания и умения, вы внесете вклад и в свое личное развитие, как индивидуумы, и в развитие родной страны, как граждане. Желаю всем вам здоровья, счастья в дальнейшей жизни, успехов на очередных ступенях образования и в делах! Пусть ваш путь будет открытым!»

1news.az