1news.az
Бомонд
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Меган Маркл впервые вышла в свет одна и тут же нарушила правило королевского этикета - ВИДЕО

Сегодня в 21:12 ~ 1 минута на чтение 349
Меган Маркл впервые вышла в свет одна и тут же нарушила правило королевского этикета - ВИДЕО

Супруга британского принца Гарри герцогиня Сассекская Меган во время первого официального выхода в свет в одиночестве успела нарушить правило поведения членов королевской семьи: она самостоятельно закрыла за собой дверь автомобиля.

Как отмечает Mashable, этот жест вызвал бурную дискуссию среди ее поклонников.

Меган Маркл посетила выставку «Океания», которая проходит в Королевской академии художеств. Она вышла из автомобиля под прицелом камер и не стала дожидаться, пока ответственный за это человек не закроет за ней дверь.

Пользователи Twitter сочли эту мелкую деталь важным событием: один из юзеров признался, что впервые увидел, как кто-то из членов королевской семьи закрыл дверь самостоятельно. Многие заметили, что Маркл была вынуждена совершить этот жест на глазах публики, поскольку человек, который должен был это сделать, просто отсутствовал.

В комментариях к видео с инцидентом многие посчитали, что герцогиня пока не привыкла к многочисленным правилам и продолжает вести себя как «простая смертная».

Lenta.ru

Telegram WhatsApp

349

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Бомонд

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net