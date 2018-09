Меган Маркл впервые вышла в свет одна и тут же нарушила правило королевского этикета - ВИДЕО

Супруга британского принца Гарри герцогиня Сассекская Меган во время первого официального выхода в свет в одиночестве успела нарушить правило поведения членов королевской семьи: она самостоятельно закрыла за собой дверь автомобиля.

Как отмечает Mashable, этот жест вызвал бурную дискуссию среди ее поклонников.

Меган Маркл посетила выставку «Океания», которая проходит в Королевской академии художеств. Она вышла из автомобиля под прицелом камер и не стала дожидаться, пока ответственный за это человек не закроет за ней дверь.

Пользователи Twitter сочли эту мелкую деталь важным событием: один из юзеров признался, что впервые увидел, как кто-то из членов королевской семьи закрыл дверь самостоятельно. Многие заметили, что Маркл была вынуждена совершить этот жест на глазах публики, поскольку человек, который должен был это сделать, просто отсутствовал.

В комментариях к видео с инцидентом многие посчитали, что герцогиня пока не привыкла к многочисленным правилам и продолжает вести себя как «простая смертная».

Video: #duchessofsussex arrives at the RA. A princess who still takes the time to shut her car door. Well done Meghan! pic.twitter.com/kJZXctr8AH — Emily Andrews (@byEmilyAndrews) 25 сентября 2018 г.