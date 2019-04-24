Меган Маркл вновь нарушает королевские традиции, возмущая Елизавету II – ФОТО

Герцог и герцогиня Сассекские готовятся впервые стать родителями.

Напомним, что пресс-служба Кенсингтонского дворца сделала заявление о том, что принц Гарри и Меган Маркл не собираются позировать для фотографов с ребенком на руках у выхода из роддома, что долгие годы является королевской традицией. Супруги вообще не хотят сразу же объявлять публике о рождении своего наследника, желая сначала отпраздновать это событие в узком семейном кругу. Лишь через несколько дней после рождения ребенка о событии планируется сообщить миру.

Не исключено, что о рождении ребенка будет сообщено в социальной сети Instagram на совместной странице Меган Маркл и принца Гарри @sussexroyal, на которую подписано более 5.100.000 фолловеров.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Express.co.uk, возможно, впервые ребенка Меган Маркл и принца Гарри увидят на обложке американского «Vogue», переговоры с которым ведутся полным ходом. Британское издание отмечает, что королева Елизавета II возмущена подобным решением и выступает категорически против данного желания М.Маркл, о чем заявила своему внуку принцу Гарри.

Однако не раз нарушавшая королевский протокол и традиции британской королевской семьи М.Маркл непреклонна в данном вопросе – фотосъемку для Vogue планируется провести в ее особняке в Фрогмор-хаус, сразу после того как герцогиня оправится после родов и будет физически готова к съемкам крупного плана.

Отметим, что британские СМИ сообщают, что М.Маркл считает неправильным и унизительным делать снимок с ребенком сразу после родов, превозмогая боль и улыбаясь на крыльце больницы, как это делали Кейт Мидлттон и другие члены королевской семьи, становящиеся матерями.

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В.Ф, Г.Р.