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«Медведь» и «бриллиант»: В Киеве состоялась роскошная свадьба Потапа и Насти Каменских – ФОТО – ВИДЕО

Сегодня в 10:36 ~ 2 минуты на чтение 185
«Медведь» и «бриллиант»: В Киеве состоялась роскошная свадьба Потапа и Насти Каменских – ФОТО – ВИДЕО

23 мая в столице Украины прошла роскошная свадебная церемония одних из самых известных украинских артистов Потапа и Насти Каменских.

Практически до самого последнего момента звездная пара скрывала дату и место проведения свадьбы, впрочем, как и не подтверждала и не отрицала свои отношения – официально о свадебной церемонии Потап объявил утром в день мероприятия, презентовав клип, в котором признался в любви Насте Каменских, подробно о котором читайте по ссылке.

 
 
 
 
 
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Публикация от _artem_yes1 (@_artem_yes1)

В приглашениях, разосланных гостям на свадьбу, которая прошла в одном из самых популярных итальянских ресторанов Киева, отмечалось следующее «Наконец-то медведь обретет свой бесценный камушек», а официальным хештегом церемонии стал #BearAndDiamond (медведь и бриллиант).

 
 
 
 
 
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«Бесконечная любовь» - именно так пишет Настя Каменских в комментарии к нижеприведенному ею снимку, размещенному в социальной сети Instagram.

Отметим, что одни из самых известных украинских артистов работают вместе уже более 13 лет – со времен основания дуэта «Потап и Настя» - отношения пары начались, когда Потап еще был женат. Певец официально оформил развод в 2014 году, но об отношениях звездная пара никогда не заявляла.

 
 
 
 
 
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Публикация от Время и Стекло | ФАН-КЛУБ| (@vremyaisteklo_dodo)

Как прошла свадьба «медведя» и «бриллианта», одним из гостей которой был азербайджанец Анар Рейбанд, чье имя знают практически все звезды мирового шоу-бизнеса, с которыми он успешно сотрудничает уже долгие годы, занимаясь их букингом и шоу-продюсерством, смотрите на фотографиях, представленных ниже.

Читайте по теме:

Свадьба года: Настя Каменских выходит замуж за Потапа – ФОТО – ВИДЕО

В.Ф., Э.Т.

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