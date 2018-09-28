«Медовый месяц» Ирана с США закончился: есть ли угроза для Азербайджана?

Начало 73-й сессии Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке стало еще одним свидетельством того, что «медовый месяц» Ирана с Соединенными Штатами подошел к концу.

США более не являются партнером в противоречивом «ядерном договоре» с Ираном под названием Всеобъемлющий план действий (JCPOA), а Иран больше не является получателем $150 млрд. в виде послаблений в санкциях, подпольной наличности и дополнительных ресурсов.

Об этом пишет известный американский колумнист Якоб Камарас в статье на сайте Daily Caller.

Театр действий не ограничивается площадкой Генассамблеи ООН, отмечает он. В последнее время иранская сторона через СМИ и соцсети активно посылает угрожающие месседжи Соединенным Штатам и Израилю.

«Иран продолжает подпитывать гражданскую войну в Сирии, параллельно развивая военную инфраструктуру для прямого нападения на Израиль. Иран также продолжает поддерживать террористическую деятельность группировок «Хезболла» и «Хамас», направленную против Израиля и стран Запада», - пишет Камарас.

Автор полагает, что и Азербайджан – северный сосед Ирана с давними традициями толерантности – не может полностью избежать угрозы, исходящей от Ирана. Он отмечает, что прозападный светский Азербайджан – ключевой элемент «Южного газового коридора» и Великого Шелкового пути, партнер Израиля – всегда страдал от попыток Ирана оказать политическое давление.

Президент США Дональд Трамп принял верное решение, считает Камарас, отказавшись от подписанного его предшественником соглашения с Ираном. Администрация Трампа планирует и далее наращивать давление на Тегеран за счет санкций и дипломатических маневров.

По мнению автора, это мудрый и верный путь. Однако это должно быть только началом.

США, по мнению Камараса, должны всеми возможными способами поддержать своих союзников, которые ощущают угрозу со стороны Ирана. Азербайджан должен быть в первых строках этого списка, убежден он.

В интересах самих же Соединенных Штатов и его союзников держать Иран в страхе, а защита союзников имеет важное значение для безопасности Европы и всего региона.

С полной версией публикации можно ознакомиться в рубрике News Hub:

Opinion: Iran’s Honeymoon With America Is Over, But Now Its Allies Are Targets

Елена Остапенко, И.А.