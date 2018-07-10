Медитация помогла застрявшим в пещере тайским подросткам сохранить спокойствие – ФОТО – ВИДЕО

В тот момент, когда неделю назад британские дайверы обнаружили застрявших в пещере в Таиланде 12 подростков и их тренера, все находились в процессе медитации.

Именно это помогло ребятам, которым не больше 16 лет, сохранить спокойствие духа и сдержанность, пишет издание Vox со ссылкой на AP.

«Посмотрите, как спокойно они сидели там, в ожидании. Никто не плакал или что-то в этом духе. Это было удивительно», - сказала в интервью АР мать одного из мальчиков, ссылаясь на видеоролик об их обнаружении.

Выяснилось, что футбольный тренер Экапол Чантавонг (Ekapol Chanthawong), который отвез группу подростков на экскурсию в пещеру 23 июня, до прихода в спорт в течение десяти лет был буддистским монахом и тренировался в медитации.

Согласно сообщению АР, оказавшись в западне в затопленной пещере, он решил учить мальчиков медитации, чтобы сохранить в них спокойствие и энергию в течение двухнедельного заточения.

«Он мог медитировать целый час, - сказала агентству АР тетя тренера Там Чантавонг (Tham Chanthawong). – Сейчас это, безусловно, помогло справиться с ситуацией как ему самому, так и мальчикам».

Двенадцать подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски продолжались 10 дней. Дети и их тренер были найдены в пещере живыми, но ослабевшими от голода.

В понедельник 8 из 12 подростков были спасены, в пещере остаются еще четыре мальчика и тренер. Спасательная операция продолжается во вторник.

25-летний тренер Экапол попал в монастырь Мае Саи в Таиланде в возрасте 12 лет, после того как осиротел. В течение 10 лет он готовился стать монахом, но был вынужден прервать свою учебу, чтобы ухаживать за больной бабушкой. Вскоре он был нанят помощником тренера в молодежную футбольную команду.

Vox отмечает, что медитация является эффективной практикой в крайне стрессовых ситуациях. Буддистской медитации около 2600 лет.

Научные исследования доказали, что т.н. «осознанная медитация», которая практикуется в буддизме, может помочь справиться с гневом и депрессией и даже уменьшить боль. Считается, что медитация культивирует в человеке доброту, гармонию и ясность ума. Всем этим человек может делиться с другими.

В рисунке, который разошелся по социальным сетям, тренер-монах Экапол изображен обнимающим множество маленьких кабанчиков. Все они мирно медитируют.

Несмотря на то, что Экаполу удалось сохранить в детях спокойствие, он извинился перед родителями всех ребят в письме, доставленном Королевской тайской флотилии в субботу, сообщает ABC News.

«Родителям каждого ребенка – сейчас все дети в порядке. Я обещаю, что позабочусь о них как можно лучше. Хочу поблагодарить за всеобщую поддержку и попросить прощения», - написал тренер.

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Елена Остапенко, Э.Т.