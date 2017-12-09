Медик: Семейные конфликты ведут к суицидам детей

Во всем мире наблюдается рост числа детских суицидов, но в Азербайджане этот показатель невелик.

Об этом сообщил директор Центра психического здоровья Министерства здравоохранения Фуад Исмаилов.

«В прошлом году покончили жизнь самоубийством 18 человек, не достигших 18 лет. Если бы это совершили 30 человек, то можно было бы говорить об опасной ситуации. В конфликтных семьях очень сильно страдают дети. Например, отец бьет своего ребенка, который, в свою очередь, совершает суицид. С другой стороны, к самоубийству могут подтолкнуть и проблемы с соседскими детьми или одноклассниками», - сказал медик.

При этом директор центра отметил, что в Азербайджане самый низкий показатель самоубийств в Европе.

В республике на каждые 1000 человек приходится 5,3 случая самоубийств: «Это очень маленькая цифра. Согласно цифрам Всемирной организации здравоохранения, в Грузии на каждые 1000 человек приходится 9,7, в Армении – 8,6, в России 32 случая самоубийства. Самые низкие цифры по Европе в Азербайджане».

По его словам, за последние годы увеличилось число людей, обращающихся за помощью в Центр психического здоровья. Как сказал Исмаилов, в 2014 году было 2000 обращений, сегодня же их число достигает 4000-5000.

Однако, по мнению руководителя центра, это связано с повышением качества услуг и уровня доверия населения к медучреждению.

АПА