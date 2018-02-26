МЧС и Госпогранслужба Азербайджана ищут иранского моряка, пропавшего на Каспии

Портовая и морская администрация Ирана обратилась в Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана с просьбой помочь в поисках иранского моряка, пропавшего на Каспии.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе МЧС АР, член экипажа иранского сухогруза TARADİS пропал без вести близ азербайджанского берега.

По обращению иранских коллег МЧС Азербайджана начало незамедлительные поиски моряка, в воздух поднят вертолет авиаотряда министерства. Кроме того, на поиски вышли два корабля Береговой охраны Государственной пограничной службы Азербайджана.

Тимур Рзаев, Э.Т.