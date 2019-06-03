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McDonald’s Азербайджан поздравил детей с 1 июня - Международным днем защиты детей - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня в 14:30 ~ 2 минуты на чтение 137
McDonald’s Азербайджан поздравил детей с 1 июня - Международным днем защиты детей - ФОТО - ВИДЕО

В связи с Международным днем защиты детей коллектив McDonald’s Азербайджан остался верен своим традициям и встретился с детьми, которые нуждаются в особой заботе, поздравив их с праздником.

Одним из основных принципов в философии компании McDonald’s является поддержка детей, и именно по этой причине со дня открытия в Азербайджане и по сей день компания продолжает делиться своей заботой и любовью с детьми, которые нуждаются в особом внимании. Таким образом, лозунг «У маленьких детей не должно быть больших проблем!» всегда остается одним из главных призывов в политике компании.

На этот раз коллектив компании пригласил в свой ресторан детей из детского дома №3. Дети весело провели время и получили подарки от McDonald’s. В то же время символический сертификат на сумму 8900 АЗН, собранную благодаря поддержке посетителей сети ресторанов McDonald’s, был передан директору детского дома. Отметим, что эта сумма будет потрачена на обеспечение потребностей детей.

На встрече присутствовал заслуженный артист Азербайджана, участник команды «Парни из Баку», известный актер и издатель Бахрам Багирзаде. Он тоже пришел не с пустыми руками, подарив детям собрание своих детских книг. Книги с красочными картинками и фотографиями, с интересными фактами об истории, культуре, знаменитых жителях Азербайджана и столицы Баку вызвали большой интерес у детей. «Дядя Бахрам» поделился своими впечатлениями об этом дне: «Я очень люблю детей и всегда стараюсь их поддерживать. Смех и радость на их лицах доставляют мне счастье. Поэтому я не устаю делиться с ними своей любовью и заботой. Очень хочется, чтобы они больше интересовались историей и культурой нашей страны».

McDonald’s Азербайджан выражает благодарность своим посетителям за постоянную поддержку в акциях благотворительности и желает, чтобы дети всего мира росли здоровыми и счастливыми.

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