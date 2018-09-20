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MBA Kids в Азербайджане – будущее за подрастающим поколением! - ФОТО

Сегодня в 12:18 ~ 2 минуты на чтение 574
MBA Kids в Азербайджане – будущее за подрастающим поколением! - ФОТО

Современные дети радикально отличаются от того, какими детьми были мы, их родители.

Перед ними - целый мир, почти без границ. Впереди - множество вариантов того, как найти свое предназначение.

Компания Allianz Consult, одна из первых, в 2006 году, начавшая работу в Азербайджане над развитием важных бизнес-навыков у специалистов различных сфер, сегодня, следуя мировым требованиям к знаниям, презентует свой новый проект для развития бизнес-навыков у детей – MBA Kids Azerbaijan. В Школе предпринимательства и лидерства MBA Kids помогают детям и подросткам составить пазл из индивидуальных талантов и желаний в стройную картину своего будущего.

MBA Kids International (www.mbakids.az) – это международный проект, который представлен в нескольких странах мира. Специализируясь на бизнес-образовании детей от 9 до 17 лет, программы и система обучения позволяют заложить верный фундамент будущего наших детей. Здесь дети смогут развить навыки, которые являются частью успешного бизнес-будущего подрастающего поколения.

Занятия позволят развивать такие  важные  личностные качества, как самодисциплина, планирование, целеустремленность, умение анализировать и убеждать, умение правильно себя презентовать, уверенность в себе.

MBA Kids Azerbaijan начинает свою деятельность по следующему расписанию:

Программа «Тайм-менеджмент для школьника» - 29 сентября 2018 года.

https://mbakids.az/programmy/tajm-menedzhment-dlya-shkolnika/  

Программа «Предпринимательский интенсив» - осенние каникулы.

Программа «Школа Презентаций» - октябрь 2018 года.

Программа «Лидерство и коммуникации» - октябрь 2018 года.

Программа «Школа финансов» - ноябрь 2018 года.

Программа «Видеоблогерство» - ноябрь 2018 года.

Прием для участия проводится на основе собеседования, в ходе которого выявляются потенциал и интересы ребенка.

Teл.: +99455 254 44 04.

Mail: [email protected]

Адрес: г.Баку, ул.Джалила Мамедгулузаде, 102A, City Point.

Instagram: @mbakids_az

FB: MBA Kids Azerbaijan

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