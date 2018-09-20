MBA Kids в Азербайджане – будущее за подрастающим поколением! - ФОТО

Современные дети радикально отличаются от того, какими детьми были мы, их родители.
Перед ними - целый мир, почти без границ. Впереди - множество вариантов того, как найти свое предназначение.
Компания Allianz Consult, одна из первых, в 2006 году, начавшая работу в Азербайджане над развитием важных бизнес-навыков у специалистов различных сфер, сегодня, следуя мировым требованиям к знаниям, презентует свой новый проект для развития бизнес-навыков у детей – MBA Kids Azerbaijan. В Школе предпринимательства и лидерства MBA Kids помогают детям и подросткам составить пазл из индивидуальных талантов и желаний в стройную картину своего будущего.
MBA Kids International (www.mbakids.az) – это международный проект, который представлен в нескольких странах мира. Специализируясь на бизнес-образовании детей от 9 до 17 лет, программы и система обучения позволяют заложить верный фундамент будущего наших детей. Здесь дети смогут развить навыки, которые являются частью успешного бизнес-будущего подрастающего поколения.
Занятия позволят развивать такие важные личностные качества, как самодисциплина, планирование, целеустремленность, умение анализировать и убеждать, умение правильно себя презентовать, уверенность в себе.
MBA Kids Azerbaijan начинает свою деятельность по следующему расписанию:
Программа «Тайм-менеджмент для школьника» - 29 сентября 2018 года.
https://mbakids.az/programmy/tajm-menedzhment-dlya-shkolnika/
Программа «Предпринимательский интенсив» - осенние каникулы.
Программа «Школа Презентаций» - октябрь 2018 года.
Программа «Лидерство и коммуникации» - октябрь 2018 года.
Программа «Школа финансов» - ноябрь 2018 года.
Программа «Видеоблогерство» - ноябрь 2018 года.
Прием для участия проводится на основе собеседования, в ходе которого выявляются потенциал и интересы ребенка.
Teл.: +99455 254 44 04.
Mail: [email protected]
Адрес: г.Баку, ул.Джалила Мамедгулузаде, 102A, City Point.
Instagram: @mbakids_az
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