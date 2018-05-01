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МБА и «ASAN Radio» запускают проект по повышению финансовой грамотности населения

Сегодня в 15:33 ~ 1 минута на чтение 389
МБА и «ASAN Radio» запускают проект по повышению финансовой грамотности населения

Международный Банк Азербайджана (МБА) и «ASAN Radio» объявили о начале  совместного проекта, призванного повысить финансовую грамотность населения.

С 4 мая каждую пятницу в 19:05 в эфире радио будет транслироваться  просветительская передача с участием банковских экспертов.

Ведущим передачи станет популярный журналист Али Ахмедов.

Как сообщил 1news.az сам А.Ахмедов, передачи будут идти по полчаса каждая, приглашаемые эксперты ответят на любые вопросы, касающиеся финансово-банковской тематики.

«Если передачи будут иметь высокий рейтинг, то этот проект будет долгосрочным. Верю в его успех», - отметил А.Ахмедов.

Напомним, что в свое время этот журналист вел экономические новости на телеканале ANS.

В настоящее время он работает на интернет-портале fins.az

Лада Евграшина, Г.Р.

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