МБА и ASAN Radio запускают проект к 100-летию АДР

Международный банк Азербайджана (МБА) и ASAN Radio сегодня объявили о реализации совместного проекта, приуроченного к 100-летию АДР.

Речь идет о представлении в эфире этого радио с высоким рейтингом серии материалов о деятельности АДР. Также эти структуры будут давать соответствующую информацию через соцсети.

В процессе подготовки материалов об АДР принимает участие известный эксперт Рахиб Азери, который на пресс-конференции сообщил, что приложит максимум усилий, чтобы передачи были интересными и полезными и открыли неизвестные до сих пор факты о деятельности АДР.

Глава ASAN Radio Эмин Мусави подчеркнул, что в эфире этого радио просветительские передачи занимают особое место.

«Реализация проекта позволит больше пропагандировать ценности Азербайджана», - подчеркнул он.

Как сообщила глава департамента маркетинга МБА Нигяр Тахирова, участие в проекте позволит банку внести вклад в череду мероприятий, проводимых в связи с юбилеем АДР.

Лада Евграшина, Г.Р.