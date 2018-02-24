Мазахир Панахов призвал избирательные комиссии серьезнее отнестись к уточнению списков избирателей

В субботу, 24 февраля, состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии Азербайджана.

Председатель ЦИК Мазахир Панахов высказался о необходимости скорейшего завершения процесса уточнения списков избирателей с целью подготовки извещений для лиц, обладающих правом голоса. Он подчеркнул, что членам избирательных комиссий стоит серьезнее отнестись к этому вопросу.

В ходе заседания, согласно повестке, было утверждено выдвижение кандидатами в президенты еще двух лиц. Единогласным решением ЦИК утвердил выдвижение Али Алиева кандидатом от Партии граждан и развития. Также решением Центризбиркома после представления было утверждено выдвижение Демократической партией Азербайджана кандидатуры Сардара Джалалоглу на предстоящих президентских выборах.

Кроме того, в повестке заседания стояли вопросы утверждения полномочных представителей Партии граждан и развития и Демократической партии. После обсуждений предложенные партиями кандидатуры были утверждены в качестве полномочных представителей.

ЦИК принял решение о подготовке специально оформленных протоколов об итогах голосования в соответствии с количеством избирательных комиссий, были также утверждены некоторые изменения в составе различных избирательных комиссий.

Напомним, что 5 февраля Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении в Азербайджане президентских выборов.

Центральной избирательной комиссии было поручено обеспечить назначение президентских выборов в Азербайджанской Республике на 11 апреля 2018 года, а также обеспечить проведение выборов в порядке, установленном Избирательным кодексом Азербайджанской Республики.

В календаре норм рабочего времени и производства на 2018 год, утвержденном решением Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана от 20 декабря 2017 года, говорится, что, согласно статье 8.2 Избирательного кодекса, день голосования на территории проведения выборов (референдума) не считается рабочим днем.