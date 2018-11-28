Майское заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ показывает, что они находятся на пути четырехстороннего формата в урегулировании - Мубариз Ахмедоглу

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ во время майского визита в регион представили достаточно серьезные изменения в своем подходе.

Может быть, это связано с отказом армян от принципа по обмену "всех на всех". Армения сейчас занята затягиванием переговоров, неясно на что будет надеяться. Сопредседатели уже сталкивались с такой ситуацией в период Сержа Саргсяна. Сопредседатели абсолютно уверены, что Н.Пашинян и его команда не такие как С.Саргсян и его окружение, и не будут такими.

Очевидны 2 изменения в подходе сопредседателей:

1.Сопредседатели во время последнего визита в регион встретились, как они сами утверждают, с представителями де-факто властей в Нагорном Карабахе. Несмотря на проведение нескольких встреч с сепаратистским руководством сепаратистского непризнанного режима, в распространенном ими заявлении не указано этих подробностей. Сопредседатели в своем заявлении указали о проведении встречи с руководством азербайджанской общины Нагорного Карабаха. На фоне нескольких встреч в Нагорном Карабахе распространение информации примерно такого же объема о встрече с Туралом Гянджалиевым в Азербайджане не является случайностью в дипломатии.

2.Сопредседатели в своем заявлении наряду с фразой "линия соприкосновения войск" также используют термин "международная граница". Конечно, это не новшество у сопредседателей, такое случалось несколько раз. Однако на фоне происходящего это можно расценивать в качестве месседжа в адрес армян; "линия соприкосновения войск" и "международная граница" - это разные понятия.

Можно спрогнозировать последующие шаги сопредседателей. Первым параметром, содержащимся в прогнозе, является деятельность азербайджанской общины Нагорного Карабаха. По некоторым данным, азербайджанская община Нагорного Карабаха готовится налаживать связь с армянами Нагорного Карабаха в социальных сетях, а возможно уже наладили. Сопредседатели официально включат в повестку дня установленные посредством социальных сетей связи между представителями двух общин. В этом смысле четырехсторонний формат станет уже официальным. Согласно позиции официального Баку, в нагорно-карабахском конфликте есть две основные стороны - Азербайджанская Республика и Республика Армения и две заинтересованные стороны - азербайджанская и армянская общины Нагорного Карабаха. Министерство иностранных дел Азербайджана неоднократно доказывало это на основании документов ОБСЕ. Одним из самых веских доказательств является позиция руководителя Администрации Президента Азербайджана, академика Рамиза Мехтиева.

Такое направление событий показывает, что сопредседатели и официальный Баку действуют на один лад. Поворот мнения международного сообщества в сторону Азербайджана на фоне происходящего внутри Армении может стать большой угрозой для армянской государственности.

Глава Центра политических инноваций и технологий Мубариз Ахмедоглу