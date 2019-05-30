Маурицио Сарри: «Мы заслужили победу в Лиге Европы»

Главный тренер «Челси» - победителя Лиги Европы УЕФА, Маурицио Сарри принял участие на пресс-конференции после матча.

«Я очень счастлив, - приводит 1news.az слова итальянского специалиста, - Этот титул очень важен для наших фанатов и для нас. Мы заслужили этой победы. Команда пережила большие проблемы в январе и феврале, но правильно отреагировала на них. В Лиге Европы мы полностью заслужили этот трофей. Я очень рад за свою команду.

Игра прошла очень тяжело для нас. Это была 64-ая игра сезона для нас. Было очень жарко, что отнимало много сил. В перерыве я попросил ребят играть смелее. Мы могли и проиграть, но я потребовал, чтобы ребята рисковали. Игроки меня услышали, и мы отлично провели второй тайм против очень сильного соперника. «Арсенал» очень опасен во время контратак. Думаю, зрители увидели зрелищную игру.

Эден Азар? Он отличный игрок. Помимо этого, он замечательный человек. Я знал, что он покинет команду. Но я с уважением относился к его решению. Сезон завершился только час назад. Завтра я поговорю с руководством клуба. Мы обсудим многие вопросы, что я могу сделать для клуба, а клуб для меня. Нам нужно несколько дней. У меня контракт с «Челси». Я счастлив работать в премьер-лиге в одном из лучших клубов мира. Но я должен знать, насколько клуб доволен моей работой. Думаю, что я заслужил продолжить работу с клубом. Но моего мнения недостаточно», - сказал он.

Теймур Максутов