Маурицио Сарри: «Мы заслужили победу»

Сегодня в преддверии бакинского финала Лиги Европы УЕФА прошла предматчевая пресс-конференция главного тренера «Челси» Маурицио Сарри.

«Мы проводим хороший сезон, так как уже попали в Лигу чемпионов, - приводит 1news.az слова наставника лондонского клуба, - Кроме этого, мы играем в финале Лиги Европы. Было бы замечательно завершить сезон титулом.

У Канте проблемы с коленом. Это не такая серьезная травма. Но ему нужно время для восстановления, приблизительно, 3-4 дня. Мы сделаем все возможное, чтобы он был готов к завтрашней игре. Его шансы сыграть в финале 50 на 50. Отсутствие Нгало может создать нам проблемы. Сейчас у нас в полузащите всего лишь 3 готовых игрока. Канте – очень важный для нас игрок. Поэтому мы хотим, чтобы он восстановился к игре.

Я хочу думать только о финале. У меня есть два года контракта с командой. Для меня было сложно в начале моего пути в «Челси». Также январь был очень тяжелым для меня. После этого футболисты начали меняться. Хотя, возможно, изменился я. Сейчас я очень люблю своих футболистов. Мне также очень нравится английский футбол. Но это не тот момент, когда мне надо думать о будущем в команде. Мы в финале, и я думаю, что мы заслужили победу.

Я не знаю, что сказать насчет проблем болельщиков. Надо спросить УЕФА. Мы немного расстроены. Надеемся увидеть фанатов здесь. Мы постараемся победить. Победа важна как для нас, так и для фанатов.

Не могу сказать, что это самый важный момент в моей карьере тренера. Возможно, журналисты могут так считать, но не я. Завтра я смогу сказать, так ли это. Я не волнуюсь по поводу завтрашнего матча.

Выйдет ли Оливье Жиру в старте? Он хорошо проявил себя в Лиге Европы в этом сезоне. Жиру важный для нас игрок. Но я приму решение насчет состава завтра», - сказал он.

Теймур Максутов