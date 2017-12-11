Мать оставила голую годовалую дочь в уборной и пошла грабить магазин

36-летняя Мэри Уэдспак из города Аллайанс, штат Огайо, пыталась выбежать из магазина с товарами на сумму $100 через чёрный ход, бросив ребёнка на произвол судьбы.

Мэри уже привлекалась к следствию из-за халатности в отношении другого своего ребёнка в 2012 году, однако тогда полиция не смогла найти достаточно оснований для ареста, пишет New York Post.

И вот через пять лет уже на руках с годовалой девочкой она решила ограбить магазин. Оставив ребёнка в уборной комнате в торговой точке, женщина набрала ювелирных украшений и попыталась скрыться через чёрный ход. Преступницу задержала охрана.

К девочке приехал родной разведённый с её матерью отец. Органы опеки были уведомлены о происшествии и проводят своё расследование.

Нерадивой матери предъявлены обвинения в ограблении и в том, что она подвергла ребёнка опасности четвёртой степени. Теперь Мэри светит тюрьма.

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