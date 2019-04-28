Мат и потасовка: вице-губернатор заявил в полицию на депутата от «Процветающей Армении»

Чрезвычайное происшествие зафиксировано в Вайоцдзорской области Армении с участием депутата парламента от фракции «Процветающая Армения» Сергея Багратяна и вице-губернатора Размика Тонояна.

Об этом сообщает сайт криминальной хроники shamshyan.com.

Отмечается, что в ехегнадзорское отделение полиции обратился 38-летний житель города Вайк, вице-губернатор области Размик Тоноян и рассказал, что около 16:30 во время празднования Дня гражданина в городе Ехегнадзор к нему подошли 56-летний житель Еревана, депутат парламента от фракции «Процветающая Армения» Сергей Багратян и 50-летний староста села Артабуйнк общины Ехегис Армен Седракян, которые проявили к общественности неуважительное отношение.

По словам Тонояна, Багратян и Седракян нецензурно ругались, озвучивали оскорбления и даже попытались его избить.

По данному факту правоохранителями готовятся материалы. Седракян уже вызван в полицию.

А.А.