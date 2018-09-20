Звезда культового сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк, сыгравшая роль матери драконов Дейенерис Таргариен, сделала татуировку в честь проекта, принесшего ей мировую славу и успех.

«Будьте уверены, эта мама никогда не забудет своих детей», - пишет Э.Кларк в комментарии к нижеприведенному снимку, на котором демонстрирует поклонникам татуировку на запястье в виде трех летящих драконов.

Напомним, что в июне Эмилия Кларк закончила съемки в завершающем сезоне сериала «Игра престолов». Рассказывая в интервью иностранным СМИ о том, чего ждать поклонникам в финале, актриса заявляет следующее: «Я была просто шокирована. От мысли о том, что у кого-то останется долгое послевкусие от того, кем является Дейенерис. Я творю жуткое дерьмо. Вы поймете, что я имею в виду, когда увидите все своими глазами».

Отметим, что премьера шестисерийного последнего сезона «Игры престолов» состоится, скорее всего, в конце мая или в июне 2019 года – точная дата каналом HBO пока не озвучена.

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В.Ф., Э.Т.