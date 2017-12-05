Мать 8-летней Ройи Имамвердиевой: «Нам уже нечего продавать. Но я буду бороться за жизнь дочери до последнего»

В редакцию 1news.az обратились близкие знакомые семьи 8-летней Ройи Имамвердиевой.

Год назад у девочки диагностировали анапластическую эпендимому 3 стадии. Семья эта очень нуждающаяся: работает только отец девочки, а в семье двое детей. Родители жены – пенсионеры, причем, отец (дедушка Ройи) очень болен – прикован к постели.

- Когда заболела Ройа, мы продали все, что у нас было, в буквальном смысле слова: дом, землю, машину, золото… Все. У нас была одна цель: спасти нашу девочку. Но на лечение в Турции нам денег все равно не хватило, все лечение проводили в Баку, в детской онкологической больнице. Ройе сделали операцию и провели 8 процедур химиотерапии, далее месяц получала радиотерапию, и вроде бы болезнь отступила, но… Внезапно ей снова стало плохо, и оправдались наши худшие опасения: болезнь дала рецидив, появилась новая опухоль, - рассказывает мать Ройи, Вусаля ханум.

- Дочке сделали МРТ, пункцию, и результаты послали в Турцию, где врачи сказали, что необходимо срочно сделать Ройе операцию. Но на поездку в Турцию у нас нет денег, да и Ройа уже не в том состоянии, чтобы выдержать перелет. Сделать операцию нашей доченьке решился только один врач, доктор Вугар из Центральной клинической больницы. Он же провел Ройе первую операцию, которая была удачной. По его словам, только после операции будет ясно, что делать дальше. Потому что вероятно, что сейчас у Ройи – не опухоль, а просто скапливаемая жидкость дает такую картину. Возможно, предстоит еще долгое лечение. Но нам главное – спасти нашу Ройю, - плачет Вусаля ханум.

К сожалению, продавать этой семье просто больше нечего.

- Нам необходимо собрать 4500 манатов на операцию и еще 500 – на случай экстренной ситуации в больнице (вдруг понадобится дополнительная кровь, или какие-то препараты). Нам уже стали помогать добрые люди, но имеющиеся на счету 840 манатов я сняла, потому что Ройе нужно перед операцией принимать лекарство, а оно стоит 230 манатов. Оставшиеся деньги я отложила… Я буду биться до последнего за жизнь моей дочки. Мы думали, что все страшное уже позади, но… болезнь вернулась. Однако у Ройи есть шанс, и если он есть, мы должны его использовать. Я лишь прошу помочь нашей семье, - говорит Вусаля ханум.

Мы также присоединяемся к просьбе о помощи этой семье. Пожалуйста, не проходите мимо. Сумма в 4500 манатов – не настолько большая, чтобы мы, все вместе, не могли ее собрать. Давайте спасем жизнь маленькой Ройи!

Ниже мы публикуем скрины медицинских документов, а также банковские реквизиты.

Контакты:

(055) 609 22 40, Нигяр ханум, волонтер

(050) 398 70 43, Севиль ханум, бабушка Ройи

Посредством терминала MilliÖn: «Bank xidmətləri», «Nikoyl Bank», «Cari hesab», Hesab nömrəsi: 206478, Şəxsiyyət vəsiqəsinin PİN kodu: 36XV1X4.

Online перевод посредством Hesab.az: https://www.hesab.az/pay/unregistered.html#/az/parameters/nikoilbankcurrent/hesabaz_unregistered

Реквизиты те же: Hesab nömrəsi: 206478, Şəxsiyyət vəsiqəsinin PİN kodu: 36XV1X4.

Да не оскудеет рука дающего!

Натали Александрова