Мастер-класс вице-президента BP в Бакинской высшей школе нефти

Вице-президент BP по связям с общественностью, внешним связям и стратегическим вопросам в Азербайджане, Грузии и Турции (АГТ) Бахтияр Асланбейли провел в Бакинской высшей школе нефти (БВШН) мастер-класс на тему «Менеджмент, лидерство и мотивация».

На нем присутствовали ректор БВШН Эльмар Гасымов, замминистра труда и социальной защиты населения Азербайджана Метин Керимли, преподаватели и студенты вуза.

В начале презентации Бахтияр Асланбейли остановился на важности получения качественного образования и отметил, что в БВШН для этого созданы все условия. Затем вице-президент BP рассказал о необходимости планирования дальнейшего пути после окончания вуза, основных этапах профессионального и личностного развития, методах оценки карьерного роста и особенностях карьерного продвижения «по горизонтали» и «по вертикали».

В ходе мастер-класса студенты получили подробную информацию о том, какие лидерские, профессиональные и личные качества нужны для работы в такой транснациональной компании, как BP, и оцениваются выше всего при рассмотрении кандидатов. Гость также затронул тему важности своевременного и правильного выбора молодыми людьми будущей специальности и карьеры. Затем он ответил на вопросы студентов, интересовавшихся проблемами как профессионального, так и личностного развития.

В заключение мастер-класса выступил ректор БВШН Эльмар Гасымов, который поблагодарил Бахтияра Асланбейли и отметил, что компанию с Высшей школой связывают долгосрочные партнерские отношения. Одним из примеров этого эффективного сотрудничества является и то, что вице-президент BP по связям с общественностью, внешним связям и стратегическим вопросам в регионе АГТ одновременно работает старшим преподавателем в БВШН, где преподает студентам, обучающимся по специальностям «Инженер-нефтяник» и «Инженер-химик».