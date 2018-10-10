Слезоточивый газ: Массовое отравление детей в бакинской школе

В средней школе №76 поселка Говсан Сураханского района города Баку учащиеся отравились перцовым газом.

Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Пярвиз Абубекиров подтвердил информацию, сообщает Report.az.

Он отметил, что в связи с происшествием на место были направлены 4 бригады врачей Станции скорой медицинской помощи, 9 учеников школы доставлены в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра: «Дети в возрасте от 10 до 12 лет. Их состояние оценивается как стабильное».

Как сообщили в полной средней школе №76, 10 октября около 10:30 один из учеников 6 класса во время перемены со своим одноклассником (по соответствующим причинам имена учеников не называются) в коридоре школы распылил слезоточивый газ: «Поскольку это происходило во время перемены, другие ученики попали под воздействие слезоточивого газа. Учащиеся были немедленно эвакуированы, им была оказана первая медицинская помощь».

А.А.