Массовая гибель рыбы в Бакинской бухте - ВИДЕОФАКТ

На острове Песчаный (Гум адасы), расположенном в Бакинской бухте, произошла массовая гибель рыбы.

Как сообщает 1news.az, на видео, снятым одним из рыбаков, видно, как сотни мертвых рыб плавают у берега, уже начав тухнуть на жаре.

Одни рыбаки считают, что это дело браконьеров, глушивших рыбу динамитом, другие – что рыба погибла от замора, вызванного невыносимой жары и повышением температуры воды.

Отметим, что замор - это массовая гибель рыбы от удушья в результате кислородного голодания, вызванного недостатком или полным отсутствием растворенного в воде кислорода. Обогащение воды кислородом обычно осуществляется двумя способами - захватом и растворением из воздуха (при помощи ветра и дождей), а также благодаря жизнедеятельности водорослей.

Замору в той или иной степени подвержены практически все мелкие водоёмы, в которых отсутствует течение.

Тимур Рзаев