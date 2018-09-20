Марош Шефчович: ЮГК позволит Европе диверсифицировать источники поставок энергоресурсов

Азербайджан - основной участник проекта «Южный газовый коридор» (ЮГК), который позволит Европе диверсифицировать источники поставок энергоресурсов.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил вице-президент Европейской комиссии по энергетическому союзу Марош Шефчович в своем видеообращении к участникам седьмого Международного Каспийского энергетического форума в Баку.

Он подчеркнул, что совместными усилиями Европейского Союза и Азербайджана можно будет транспортировать азербайджанский газ в Европу в 2020 году.

«В настоящее время мы ведем переговоры с Азербайджаном о новом стратегическом партнерстве», - заявил он.

Напомним, что ЮГК предусматривает доставку в Турцию 6 млрд кубометров газа, а в Европу - 10 млрд кубометров газа в год со второго этапа освоения «Шахдениз». Далее по ЮГК может идти газ и с других проектов. Мощность ЮГК может быть доведена до 31 млрд кубометров газа в год.

Эльшан Рустамов, Э.Т.