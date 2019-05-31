Мария Захарова: «Урегулирование карабахского конфликта является приоритетным для внешней политики России»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что урегулирование карабахского конфликта является приоритетным для внешней политики России.

«Урегулирование карабахского конфликта является приоритетным для внешней политики России. Это та самая история, в которой Россия играет роль содействия урегулированию и делает это, как мне кажется, с максимальной отдачей. Что-то получается, что-то не получается.

В любом случае для российской внешней политики урегулирование ситуации с Карабахом является одной из приоритетных тем», - заявила Захарова в интервью азербайджанскому телеканалу СВС.

По ее словам, Москва, безусловно, понимает, что «приоритетная роль в урегулировании отводится непосредственно двум государствам - Азербайджану и Армении».

20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - до сих пор находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

К выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана призывают четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.

А.А.