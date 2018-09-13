Мария Захарова: Окончательный статус Нагорного Карабаха должен быть определен политико-дипломатическим путем

Окончательный статус Нагорного Карабаха должен быть определен политико-дипломатическим путем.

Как сообщает 1news.az, об этом на брифинге в четверг заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента «Москва-Баку», о том, как Министерство иностранных дел РФ сегодня оценивает процесс нагорно-карабахского урегулирования и сказываются ли на нем сегодняшние события, происходящие в Армении.

«Мы, конечно, анализируем все, что говорится, и пути нагорно-карабахского урегулирования, и те заявления, которые делаются в соответствующих странах. Позиция России по вопросу нагорно-карабахского урегулирования остается неизменной. Исходим из того, что окончательный статус Нагорного Карабаха должен быть определен политико-дипломатическим путем. Это наша традиционная позиция на основе договоренностей сторон конфликта. Со своей стороны Россия как сопредседатель МГ ОБСЕ будет продолжать оказывать сторонам посредническое содействие, необходимое для достижения компромисса. Но, конечно, и соответствующий климат для продвижения вперед стороны должны создавать, безусловно», - заявила спикер российского внешнеполитического ведомства.

1news.az