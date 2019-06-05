Мария Захарова: Баку входит в мой личный список мест, куда я с удовольствием всегда приезжаю

Баку входит в мой личный список мест, куда я с удовольствием всегда приезжаю.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в Москве, комментируя вопрос корреспондента портала «Москва-Баку» о попытках политизировать финал Лиги Европы УЕФА в Баку.

Как отметила М.Захарова, МИД России выступает против политизации спорта: «С одной стороны мы должны привыкнуть к политизации в спорте, c другой стороны, это не значит, что мы должны с ней соглашаться. Политизация спортивных мероприятий – это вещь, которая противоречит тем установочным документам, в частности ООН, двусторонним, многосторонним договоренностям стран. Спорт нацелен на объединение, а не разъединение».

Представитель МИД РФ подчеркнула, что с удовольствием приезжает в Баку: «Я не могу назвать Баку опасным городом. Я с удовольствием приезжаю в этот город. Я приезжала туда и как сотрудник Министерства иностранных дел, в то же время я участвовала в каких-то неформальных мероприятиях. Я была потрясена теми изменениями, которые коснулись столицу Азербайджана за последние 10 лет и об этом регулярно говорю. Баку входит в мой личный список мест, куда я с удовольствием всегда приезжаю».

М.Захарова также отметила тесное сотрудничество внешнеполитических ведомств России и Азербайджана. «В конце прошлого года Сергей Лавров посещал Баку, в этом году министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров дважды – 5 и 14 апреля был в Москве. Поддерживаются контакты на рабочем уровне между нашими дипломатами. Мы, безусловно, настроены на продолжение практики проведения совместных межмидовских консультаций», - сказала М.Захарова, добавив, что между нашими странами поддерживается интенсивный политический диалог на различных уровнях. «Это не только двусторонние форматы, форматы взаимодействия на международных площадках, но и формат встреч на высшем уровне Россия-Азербайджан-Иран. Работа этого формата будет продолжена. Я не могу в силу распределения наших функциональных обязанностей ее анонсировать, но могу сказать, что этот формат активно существует. И он, безусловно, продолжит свою деятельность. Ведется работа по субстантивному наполнению будущих встреч. Активно работает межправкомиссия по экономическому сотрудничеству, а с учетом того, что ее возглавляют министры экономического развития России и Азербайджана, между соответствующими ведомствами, которые они возглавляют, ведутся регулярные консультации», - заявила М.Захарова.

Отвечая на вопрос о перспективах урегулирования нагорно-карабахского конфликта, официальный представитель МИД отметила, что МИД России делает все для того, чтобы «дело вести к урегулированию многолетнего затяжного кризиса в регионе».

АЗЕРТАДЖ