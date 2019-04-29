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Мария Бурич: Хорватия высоко оценивает стратегическую роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы

Сегодня в 21:12 ~ 2 минуты на чтение 297
Мария Бурич: Хорватия высоко оценивает стратегическую роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы

29 апреля премьер-министр Азербайджанской Республики Новруз Мамедов встретился с делегацией во главе с заместителем премьер-министра, министром иностранных и европейских дел Республики Хорватия Марией Бурич.

Премьер-министр Новруз Мамедов отметил, что между Азербайджаном и Хорватией существуют хорошие отношения, которые охватывают все направления, сказал, что эти связи развиваются по восходящей в политической, экономической и других сферах. «Отношения между Азербайджаном и Хорватией носят характер стратегического партнерства. Считаю, что в достижении нынешнего уровня наших связей важную роль сыграли взаимные визиты глав государств. Уверен, что ваш визит в Азербайджан, проведенные плодотворные переговоры также внесут вклад в дальнейшее расширение наших связей», - отметил Новруз Мамедов.

Подчеркнув важность деятельности межправительственной комиссии с точки зрения развития азербайджано-хорватских связей, премьер-министр довел до внимания, что наши страны успешно сотрудничают и в рамках международных организаций. Новруз Мамедов сказал, что открытие посольства Хорватии в Азербайджане будет иметь важное значение с точки зрения развития двусторонних отношений.

Отметив, что для расширения сотрудничества между Азербайджаном и Хорватией в экономической сфере имеется большой потенциал, премьер-министр сказал, что проведение очередного азербайджано-хорватского бизнес-форума в рамках визита Марии Бурич в нашу страну послужит развитию связей в этой области.

Подчеркнув, что ее страна высоко оценивает стратегическую роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы, Мария Бурич отметила, что Хорватия заинтересована в участии в проекте Южный газовый коридор.

На встрече состоялся обмен мнениями о расширении сотрудничества в сфере информационных технологий, сельского хозяйства, фармацевтики, спорта, судостроения, других вопросах, представляющих взаимный интерес.

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