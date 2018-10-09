Marina Rinaldi – для тех, кто выбирает качество и стиль! – ФОТО

Верхняя одежда на осенне-зимний сезон - классика в духе современности.

Наконец-то наступила настоящая осень, и с ней пришел главный вопрос: «Какую верхнюю одежду приобрести?»

Если для вас приоритет - комфорт и качество, а элегантность – синоним вашего имени, то за обновками следует пойти в Marina Rinaldi, как это сделала Кямиля Бабаева. Именно там предлагается самый широкий выбор верхней одежды для гардероба. Стильные пальто, которые выдержаны в классическом стиле и одновременно отвечают трендам – посмотрим, какие модели примеряла известная телеведущая?

Серебристая куртка, украшенная перьями и вышитая стразами Сваровски – то, что нужно, если хотите выглядеть роскошно. Ее можно носить как с брюками, так и с платьем, и каждый раз вы будете притягивать взгляды.

Двухцветное пальто с последнего модного показа с лакированным шалевым воротником подойдет, если вы хотите выделиться, и главное для вас – соответствовать последним трендам. Собирайте комплименты за ваш безупречный внешний вид!

Пальто с меховым воротником отвечает всем требованиям стиля и качества и будет уместно как днем, так и вечером. Оно достаточно объемно, чтобы вы могли надеть его поверх костюма или вашего любимого свитера.

Элегантность – вот то слово, которое приходит в голову при виде этого шерстяного пальто. Бирюзовый и песочный цвета освежают, придают настроение и смягчают строгие линии.

А серое пальто с отделкой из меха норки на воротнике и рукавах в винтажном стиле позволит вам почувствовать себя королевой!

Носите все самое лучшее и будьте неотразимы!

Все модели доступны по адресам: пр-т Нефтчиляр, 83. Тел.: +994 50 445 80 50. Р.Бейбутова, 50. Тел.: +994 50 291 96 90.

На правах рекламы