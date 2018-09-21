Маргвелашвили: «Я убежден, что мы преодолеем стоящие перед Грузией и Арменией проблемы»

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили поздравил президента Армении Армена Саркисяна по случаю дня независимости РА.

Как сообщают армянские СМИ, в поздравительном послании отмечается, что «дружба и партнерство между Грузией и Арменией основаны на глубоких исторических и культурных традициях».

«Я твердо убежден в том, что с помощью совместных усилий мы преодолеем все проблемы, стоящие перед Грузией и Арменией, и продолжим наше сотрудничество на благо наших народов», - говорится в послании.

А.А., Э.Т.