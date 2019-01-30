Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента на «Эхо Москвы» - ВИДЕО

Главный редактор RT и РИА Новости Маргарита Симоньян госпитализирована.

Как сообщает Lenta.ru, это произошло после ее встречи с юристкой Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь на радиостанции «Эхо Москвы».

В собственном Telegram-канале Симоньян объяснила, что у входа ее встретила юристка ФБК, после чего стала задавать ей вопросы про мэра Москвы Сергея Собянина и снимать на камеру. Позднее Соболь выложила видеозапись в Twitter.

«Полчаса меня у входа караулила. Догоняла меня по коридорам, пока добрые «эховцы» не упрятали меня в кабинет [главного редактора «Эхо Москвы» Алексея] Венедиктова», — написала она.

Кроме того, Симоньян подчеркнула, что беременна.

1news.az