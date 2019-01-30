Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента на «Эхо Москвы» - ВИДЕО

Главный редактор RT и РИА Новости Маргарита Симоньян госпитализирована.
Как сообщает Lenta.ru, это произошло после ее встречи с юристкой Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь на радиостанции «Эхо Москвы».
В собственном Telegram-канале Симоньян объяснила, что у входа ее встретила юристка ФБК, после чего стала задавать ей вопросы про мэра Москвы Сергея Собянина и снимать на камеру. Позднее Соболь выложила видеозапись в Twitter.
«Полчаса меня у входа караулила. Догоняла меня по коридорам, пока добрые «эховцы» не упрятали меня в кабинет [главного редактора «Эхо Москвы» Алексея] Венедиктова», — написала она.
Кроме того, Симоньян подчеркнула, что беременна.
1news.az
Около лифта ЭхоМосквы столкнулась с пропагандисткой Симоньян @M_Simonyan. Не могла не спросить, что она думает о недавнем расследовании Навального и ФБК про то, как Собянин раздаёт квартиры очередников своим подчинённым (https://t.co/qN1wga300f), но она отказалась отвечать :( pic.twitter.com/Ct1xd8mdof — Соболь Любовь (@SobolLubov) June 6, 2019