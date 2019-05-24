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Марчелло Липпи вновь возглавил сборную Китая по футболу

Сегодня в 18:59 ~ 1 минута на чтение 204
Марчелло Липпи вновь возглавил сборную Китая по футболу

Бывший главный тренер сборной Италии и "Ювентуса", итальянский специалист Марчелло Липпи во второй разв своей тренерской карьере возглавил сборную Китая по футболу.

На этом посту Липпи сменил своего соотечественника Фабио Каннаваро, который работал с командой на временной основе и подал в отставку в апреле. 71-летний специалист приступит к своим обязанностям в первый день лета – 1 июня.

Примечательно, что Каннаваро занял пост главного тренера китайской сборной, сменив именно Марчелло, который покинул свой пост по окончании контракта в январе.

Vesti.ru

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