Марал Тахиргызы о порнозаписи: «Зачем меня позорят?» - ФОТО

Певица Марал Тахиргызы, недавно досрочно вышедшая из тюрьмы, вновь оказалась замешанной в скандале – на сей раз порнографическом.

Как сообщает 1news.az, в Интернете распространен порнографический видеоролик, в котором запечатлена женщина, весьма похожая на М.Тахиргызы.

В связи с этим певица выступила с заявлением для журналистов, в котором назвала распространение подобных личных видеороликов беззаконием.

«Уважающий себя человек никогда не будет распространять такие ролики, позорить других. Это - нарушение прав человека. Для СМИ делать себе рейтинг на таких видеозаписях тоже неправильно. У меня есть братья, сестры, родные. Зачем меня позорят?!» - подчеркнула М.Тахиргызы.

Певица заявила, что на видеозаписи запечатлена не она.

«На видео – не я! Этот клеветнический ролик распространили, чтобы очернить мое творчество, мою личность. Сделали так, потому что я сидела в тюрьме. Хотя даже судья, вынесший приговор, не назвал меня каким-то плохим словом.

Это видео умышленно распространил один журналист. Я его знаю, его номер телефона есть у меня. Может быть, за ним стоят какие-то силы», - считает певица.

При этом в суд обращаться М. Тахиргызы не планирует.

«Вы знаете, в подобных видео снимаются даже мировые звезды, и им за это хорошо платят. Но мне такое не подходит. Обращаться в суд не буду по простой причине – на видео не я», - подчеркнула Марал Тахиргызы.

Отметим, что ранее певице было предъявлено обвинение по статье 244 («Организация, содержание притонов для занятий проституцией или предоставление жилых помещений для этой цели») Уголовного кодекса Азербайджана.

Приговор Марал Тахиргызы был вынесен 21 мая 2015 года – ее приговорили к 3 годам лишения свободы. В октябре этого года М.Тахиргызы досрочно освободили.

Тимур Рзаев

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