Манчестерское дерби может быть перенесено по экстренной причине

Матч 16-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» может не состояться завтра из-за погодных условий.

На Манчестер обрушился сильный снегопад, а температура воздуха составляет ноль градусов. Метеорологическая служба города выпустила предупреждение, что в ближайшее время в городе может выпасть более 20 сантиметров снега и затем ожидается отрицательная температура, что может привести к обледенению.

На поле стадиона «Олд Траффорд» работает подогрев, но сильный мороз может привести к образованию льда на трибунах и прилегающей к стадиону территории, что сделает их небезопасными. Если это случится, матч, скорее всего, будет перенесён на другую дату.

«Манчестер Юнайтед» проводит консультации с экстренными службами города, и о результатах сообщит в ближайшее время.

Сообщается, что сильный снегопад ожидается и в Ливерпуле, где 10 декабря подопечные Юргена Клоппа сыграют с «Эвертоном».

Фарида Расулова