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«Манчестер Сити» разгромил «Челси» — 6:0 - ФОТО

10 Февраля, 2019 в 22:14 ~ 1 минута на чтение 2502
«Манчестер Сити» разгромил «Челси» — 6:0 - ФОТО

В матче 26-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» разгромил «Челси» со счётом 6:0.

Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Этихад». Обслуживал матч арбитр Майк Дин.

Счёт был открыт уже на четвёртой минуте, отличился Рахим Стерлинг. Вскоре Серхио Агуэро с передачи Александра Зинченко удвоил преимущество «горожан», а ещё через несколько минут он же довёл счёт до крупного. В середине тайма Илкай Гюндоган забил четвёртый гол. В начале второго тайма Агуэро оформил хет-трик, отличившись с пенальти. В конце встречи Зинченко сделал ещё один голевой пас, в этот раз на Стерлинга.

После матча «Манчестер Сити», набрав 65 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Премьер-Лиги. «Челси» (50) опустился на шестое место.

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