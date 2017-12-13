Мамедъяров: Заявления армянской стороны противоречат духу переговорного процесса по Карабаху

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров считает, что заявления официальных лиц Армении противоречат духу мирных переговоров.

«Именно армянская сторона впервые начала выступать с комментариями, противоречащими сути и духу текущих переговоров и предложениям, которые находятся на столе после встречи президентов в Женеве в октябре этого года», - сказал министр в интервью изданию News.az.

Мамедъяров отметил, что по итогам встречи в Вене, в рамках СМИД ОБСЕ 5-6 декабря было достигнуто согласие на продолжение интенсивных, конкретных и предметных переговоров на уровне министров иностранных дел в середине января следующего года.

«Через месяц мы увидим, насколько серьезно Армения участвует в переговорах, и тогда станет яснее, в каком направлении мы движемся», - сказал он.

«Все международное сообщество прекрасно понимает, что вооруженные силы Армении должны быть выведены с оккупированных территорий Азербайджана, как того требуют соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН», - подчеркнул Мамедъяров.

В принятом в рамках СМИД ОБСЕ заявлении глав МИД стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ подтверждаются принципы, на основе которых должен быть урегулирован нагорно-карабахский конфликт.

В заявлении говорится, что сопредседатели привержены мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта на основе принципов Хельсинкского заключительного акта, в том числе неприменения силы или угрозы силой, территориальной целостности, равноправия и самоопределения народов.

В заявлении также говорится о совместной приверженности переговорам по мирному урегулированию конфликта как о единственном способе добиться примирения.

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1news.az