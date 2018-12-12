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Мамедъяров встретился с послом Индии по случаю завершения его полномочий – ФОТО

Сегодня в 17:27 ~ 1 минута на чтение 128
Мамедъяров встретился с послом Индии по случаю завершения его полномочий – ФОТО

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в среду, 12 декабря, встретился с послом Индии в Азербайджане Санджай Рана в связи с завершением срока его полномочий. 

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

Выразив удовлетворение развитием двусторонних связей между Азербайджаном и Индией, включая устойчивый политический диалог, посол высоко оценил рост товарооборота между двумя странами за последние годы.

На встрече стороны обсудили существующие проекты транспортных коридоров, такие как Запад-Восток, Север-Юг, сотрудничество в сфере облегчения налогов, а также гуманитарные проекты.

Стороны подчеркнули значимость проведения политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

Эльмар Мамедъяров пожелал индийскому дипломату успехов и удачи в его дальнейшей деятельности.

Елена Остапенко, Э.Т.

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