Мамедъяров поднял вопрос о безнаказанности за Ходжалы на Совете ООН по правам человека

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров выступил во вторник на 37-й сессии Совета ООН по правам человека.

Рассказав о том, какое развитие проходят в стране различные аспекты сферы демократии и прав человека, министр обратил внимание аудитории на вопрос массового нарушения прав человека, что имело место в отношении азербайджанского населения в 1992 году, когда армянские войска атаковали город Ходжалы, убив более 600 мирных граждан.

«Вчера, 26 февраля, мы отмечали 26-ю годовщину Ходжалинского геноцида, совершенного Арменией, в результате которого были убиты 613 жителей этого небольшого города, расположенного в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана. Среди убитых 106 женщин, 63 ребенка, 70 пожилых людей», - сказал Эльмар Мамедъяров.

«Последствия этого геноцида показали, что намеренное массовое убийство в Ходжалы в 1992 году не было отдельно взятым событием. Это было частью систематической политики Армении по этническим чисткам, которые проводились с 1988 года», - сказал Мамедъяров, чья речь опубликована на сайте МИД АР.

Министр подчеркнул, что виновные за содеянное в Ходжалы все еще не понесли наказания и не переданы в руки правосудия.

«Воодушевленная молчанием международного сообщества в связи с преступлениями против человечности, совершенными в Азербайджане, армянская сторона продолжает нарушать основополагающие права азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев», - сказал Эльмар Мамедъяров.

В этом контексте министр настоятельно призвал Совет ООН по правам человека и Верховного комиссара ООН по правам человека обеспечить эффективное средство правовой защиты для азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, чьи права были грубо нарушены.

Эльмар Мамедъяров привлек внимание аудитории к факту того, что Армения по сегодняшний день продолжает держать под оккупацией азербайджанские территории, несмотря на требования соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и других международных организаций.

Результатом вооруженной агрессии со стороны Армении стала оккупация 20% азербайджанской территории, превращение более 1 миллиона азербайджанцев в беженцев и вынужденных переселенцев.

«Сегодня в Азербайджане с населением в 10 млн человек беженцы и вынужденные переселенцы составляют 1,2 млн человек – это один из наиболее высоких показателей на душу населения в мире», - сказал Эльмар Мамедъяров.

Елена Остапенко, Э.Т.