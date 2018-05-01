Малыш родился через четыре года после того, как погибли его родители – ФОТО

Шэнь Цзе и его жена Лю Си хотели завести малыша с помощью искусственного оплодотворения и сдали биоматериалы.

Но им так и не удалось осуществить мечту при жизни — они разбились на машине в китайском городе Исин, пишет Mirror.

Убитые горем родители пары решили, что их ребенок всё равно должен появиться на свет. Им пришлось подать два иска, чтобы получить оплодотворённые яйцеклетки, которые были заморожены в жидком азоте и находились в больнице в Нанкине.

На этом испытания не закончились. Нужно было найти женщину, которая согласилась бы выносить малыша. Но суррогатное материнство запрещено в Китае. К тому же раньше не было случаев, когда родители наследовали бы подобные биоматериалы своих детей. Будущим бабушкам и дедушкам пришлось обратиться за помощью в другую страну.

Суррогатная мама нашлась в Лаосе. Контейнер с жидким азотом везли туда на машине. Ни одна авиакомпания не согласилась взять на борт столь опасный предмет. По возвращении родители пары прошли тест ДНК, чтобы в будущем ребёночек смог получить китайское гражданство.

Прошло четыре года с момента смерти Шэнь Цзе и Лю Си, и долгожданный малыш наконец родился. Имя мальчика не называется. Сообщается только его ласковое прозвище — Tiantian, что означает «милый». Его будут воспитывать бабушки и дедушки.

По их словам, сначала мальчику будут говорить, что родители просто живут за границей, а потом ему расскажут правду. Они счастливы насколько это возможно, ведь мы продолжаем жить в наших детях.

Life.ru