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Малыш 10 минут гулял по карнизу девятого этажа, и всем было наплевать - ВИДЕО

Сегодня в 09:10 ~ 1 минута на чтение 1719
Малыш 10 минут гулял по карнизу девятого этажа, и всем было наплевать - ВИДЕО
По словам очевидца, ребёнок гулял на краю подоконника, словно это было обычное для него дело.

В Сети появилось видео, как маленький ребёнок ходит по карнизу девятого этажа и никто не предпринимает каких-либо действий в течение 10 минут. Инцидент произошёл в бразильском городе Гояния, сообщает Mirror.

Очевидец произошедшего рассказал, что ребёнок выполз из окна спальни и спокойно прогуливался по подоконнику, как будто это было в порядке вещей. Все это происходило около 10 минут, пока мальчика не забрал взрослый. Но даже после выговора маленький хулиган снова высунулся из окна и то же самое попытался сделать его младший брат.

Прохожие побежали внутрь здания, чтобы предупредить родителей об опасности. Но никто в квартире не ответил на звонок.

life.ru

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