Маленькой Анжеле исполнилось два годика. Накануне ее навестила мама – ФОТО – ВИДЕО

«У нашей Анжелы день рождения. Я приехала в Стамбул, чтобы навестить ее», - сообщила 1news.az основатель Фонда «Счастливое будущее детей» Наргиз Бабаева-Керимова.

По словам Наргиз ханум, накануне девочку навестила мама, видео об этом было опубликовано на странице Н.Бабаевой-Керимовой в «Фейсбуке».

Напомним, что в настоящее время Анжела проходит физиотерапию.

- Девочка ожила, ее окружили любовью. Из видео видно, как сильно она успела привязаться к няне Шекер ханум и к ее матери, которую считает своей «ненешкой». Эти люди делают для нее все, чтобы она почувствовала себя любимой. И я очень хочу, чтобы в будущем ее жизнь также была счастливой. Примерно 15 мая Анжеле предстоит сложная операция по пересадке стволовых клеток. Плюс у нее практически нет ушка, и мы не знаем, насколько она слышит тем, что от него осталось. Поэтому я очень хочу помочь этой девочке, сделав все, чтобы она полностью выздоровела.

В будущем Анжеле понадобится протез, который благодаря современной методике делают на биопринтере 3D (3D-биопринтинг — технология создания объемных моделей на клеточной основе с использованием 3D-печати, при которой сохраняются функции и жизнеспособность клеток – прим. ред.). В настоящее время идет сбор денег на операцию по обогащению стволовыми клетками уха, сумма составит порядка 12 тысяч долларов. Позже будет сделана операция по пластике уха, - сказала Н.Бабаева-Керимова.

Редакция 1news.az поздравляет Анжелу с днем рождения и желает ей скорейшего выздоровления.

Мы будем и дальше следить за новостями о малышке.

Натали Александрова

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