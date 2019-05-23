Максим Шевченко: Фуада Аббасова преследуют за то, что он выступал как достойный сын тюркского мира - ВИДЕО

Известный российский журналист и телеведущий Максим Шевченко поделился своим мнением по поводу ареста и депортации журналиста Фуада Аббасова.

Как сообщает 1news.az, М.Шевченко отметил, что его глубоко возмутили те отрывочные данные, о которых ему известно.

«Я считаю, что Фуада Аббасова преследуют за его ответственную политическую позицию. Он часто был гостем различных толк-шоу на российских телеканалах. Он всегда занимал позицию, разъясняющую позицию Турции и Азербайджана. Выступал как достойный сын тюркского мира», - отметил известный российский журналист.

По его мнению, то лобби, которое препятствует сближению России с тюркским и исламским миром, сегодня изгоняет Фуада Аббасова из России.

«Безусловно, что это достаточно серьезное событие. Я предлагаю всем людям, всем нормальным журналистам заступиться за Фуада. Потому что он достойный человек, порядочный журналист. И его просто подвергают репрессиям.

Ну это смешно, когда палестинцев обсуждают там евреи и армяне, и нет, нет, да иногда палестинцы. Кавказ на ток-шоу также обсуждают армяне и евреи.

А вот Фуад Аббасов был тем человеком, которого звали для обсуждения Турции. Теперь его не будет. Они хотят делать свое дело без Фуада Аббасова. Ну что сказать? Такая у них политика!», - отметил М.Шевченко.

1news.az