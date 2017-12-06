Максим Медведев: «Многие от нас вообще ничего не ожидали»

Вчера прошёл последний матч «Карабаха» в рамках группового этапа Лиги чемпионов в этом сезоне.

Агдамский клуб на выезде уступил итальянской «Роме» - 0:1.

Защитник «Карабаха» Максим Медведев после матча пообщался с журналистами, среди которых был и корреспондент 1news.az. Азербайджанский футболист поделился своим мнением о прошедшей встрече.

«Сегодняшний матч дался нам тяжело, потому что соперник проанализировал нашу игру и прессинговал нас по всем флангам. Удерживать у себя мяч подолгу не получалось, что создавало проблемы с выходами в атаку. Плюс, кадровые проблемы, не было основных игроков и чувствовалось некоторое недопонимание на поле. В конце пропустили гол и сами не реализовали много моментов. Но мы точно сделали всё, что могли.

Многие от нас вообще ничего не ожидали, потому что мы попали в тяжёлую группу. Но если смотреть в целом, от игры к игре мы прогрессировали и даже взяли 2 очка в матчах против одного из фаворитов – «Атлетико». Для «Карабаха» и для Азербайджана - это большое дело. Никто не верил в такой расклад, все думали, что испанцами станут лидерами группы, а мы дважды сыграли с ними вничью.

Для нас это большой опыт. Постараемся участвовать в таких больших турнирах и будем надеяться, что в следующий раз жребий выдаст нам не такую сложную группу, где мы сможем показать более высокий результат», - заключил Медведев.

Фарида Расулова

Мурад Ахундов