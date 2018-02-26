Максим Медведев: «Команды выходят против нас cловно не играть, а просто отнять очки»

Защитник агдамского «Карабаха» Максим Медведев после матча с «Кяпязом» (1:0) в рамках 17-го тура «Топаз премьер-лиги» поделился своим мнением об игре.

«Все команды очень серьезно готовятся к матчу против «Карабаха», - приводит 1news.az слова Максима Медведева, - Перед матчами у меня складывается такое впечатление, что команды выходят против нас не играть, а просто отнять очки. Этим объясняется то, что они закрываются в обороне. Мы ожидали, что «Кяпяз» будет так играть. Поэтому на тренировках готовились к этому. В концовке смогли выполнить домашнюю заготовку и одержать победу.

Мы хотели одержать победу и оторваться от «Габалы» после того, как они потеряли очки в матче с «Сабаилом».

Наша игра строится таким образом, что все участвуют в атаке, и командой же мы обороняемся. Наша оборона начинается с Махира Мадатова. Это то, чего от нас требует главный тренер. Мы не хотим пропускать», - заключил он.

Теймур Максутов